В Германии раскрыли, без чего невозможен успех саммита по Украине Spiegel: успех саммита по Украине в Швейцарии невозможен без незападных стран

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Предстоящая конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня, не принесет результата без участия незападных государств, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Согласно публикации, сегодня эти страны считают «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского совершенно абсурдной.

В глазах сторонников Украины из западных стран этот план выглядит желательным, но нереалистичным. В странах, не входящих в политический Запад, он кажется совершенно абсурдным. Но именно они необходимы для успеха саммита, — говорится в материале.

Уточняется, что Зеленский отказывается идти на переговоры с Россией. Вместо этого политик пытается склонить как можно больше стран к одобрению его «формулы мира», чтобы затем поставить Россию перед фактом. Однако это не произойдет так быстро, как надеется президент, заключили авторы.

Ранее СМИ сообщали, что власти Пакистана приняли решение не участвовать в предстоящей конференции по Украине в Швейцарии. Этим государство взяло на себя большое бремя и сохранило нейтралитет.

До этого СМИ сообщали, что Камбоджа также не примет участие в саммите по Украине в Швейцарии. Такое решение обусловлено тем, что на конференции не будет российской делегации.