В Германии раскритиковали идею вывести из страны ядерное оружие США

Вывод американского ядерного оружия из ФРГ может дестабилизировать ситуацию в Европе. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По мнению чиновника, после вывода вооружения США Германия останется не защищённой от агрессии других государств, пишет SM-news со ссылкой на немецкие издания.

В настоящее время некоторые немецкие партии поддерживают вывод американских ядерных боеголовок с территории страны.

С точки зрения политики безопасности, мы вытащим почву из-под ног поляков, если Германия выведет ядерное оружие сдерживания, — заявил Ишингер.

По его мнению, в этой ситуации Польша стала бы настаивать на размещении оружия на собственной территории, в результате НАТО в таком случае ещё сильнее приблизится к России, что приведёт к катастрофичным последствиям.

Ранее глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, отвечая на вопрос о возможных сценариях реализации программ сдерживания НАТО, заявила, что Альянс в случае необходимости готов применить атомное оружие в конфликте с Россией.

После этого военный атташе Германии в Москве был вызван в Минобороны России, где ему вручили ноту в связи с подобными высказываниями.