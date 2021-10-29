В Германии раскритиковали идею вывести из страны ядерное оружие США
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
08:26, 30 октября 2021
Фото: imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Вывод американского ядерного оружия из ФРГ может дестабилизировать ситуацию в Европе. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По мнению чиновника, после вывода вооружения США Германия останется не защищённой от агрессии других государств, пишет SM-news со ссылкой на немецкие издания.
В настоящее время некоторые немецкие партии поддерживают вывод американских ядерных боеголовок с территории страны.
С точки зрения политики безопасности, мы вытащим почву из-под ног поляков, если Германия выведет ядерное оружие сдерживания, — заявил Ишингер.
По его мнению, в этой ситуации Польша стала бы настаивать на размещении оружия на собственной территории, в результате НАТО в таком случае ещё сильнее приблизится к России, что приведёт к катастрофичным последствиям.
Ранее глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, отвечая на вопрос о возможных сценариях реализации программ сдерживания НАТО, заявила, что Альянс в случае необходимости готов применить атомное оружие в конфликте с Россией.
После этого военный атташе Германии в Москве был вызван в Минобороны России, где ему вручили ноту в связи с подобными высказываниями.