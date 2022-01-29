В Германии раскритиковали идею остановки «Северного потока — 2»

Остановка газопровода «Северный поток—2» — безрассудная идея с экономической точки зрения, заявил председатель партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью Die Welt. Он отметил, что Германия сильно зависима от газа ввиду отказа от каменного и бурого угля, а также от ядерной энергии.

С экономической точки зрения было бы неразумным останавливать СП-2, когда в него инвестированы такие огромные деньги, — заявил Мерц.

От отметил, что в случае эскалации Россией конфликта на Украине «возможность запуска газопровода исключена».

В недавнем интервью газете FUNKE Мерц прокомментировал возможное введение западных санкций в отношении проекта СП-2, назвав эту инициативу лишённой смысла. Он не согласен с мнением, что данный проект исключительно экономический, и признать его таковым будет большой ошибкой. Мерц не считает, что СП-2 является подходящей целью санкций Запада по отношению к России.

Ранее немецкая компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором трубопровода СП-2, создала дочернюю структуру Gas for Europe GmbH для немецкого участка трубопровода. Новая структура будет выполнять роль оператора на этом участке газопровода как независимая организация в соответствии с законом ФРГ.