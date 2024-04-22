В Германии провозгласили конец эпохи ископаемого топлива Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива завершена

Фото: IMAGO/Rainer Droese.localpic.tel/www.imago-images.de/Global Look Press

Олаф Шольц

На открытии крупнейшей в мире промышленной выставки «Ганноверская ярмарка» канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что эпоха ископаемого топлива завершилась, сказано в его опубликованной приветственной речи. Он отдельно обратился к норвежскому премьер-министру Йонас Гар Стере и подчеркнул, что мир ждет изменение промышленных процессов.

По мнению немецкого политика, Норвегию ждет возможность стать крупным поставщиком экологически чистой энергии — ветра и гидроэнергетики. В стране отстроена трубопроводная инфраструктура и есть огромный опыт в энергетической сфере.

И что важно на таких переходных этапах: у вас есть надежный партнер и покупатель этой энергии, немецкая промышленность, — подчеркнул Шольц.

Он также выразил особую благодарность норвежской стороне за обеспечение страны газом после завершения российских поставок на фоне военной операции на Украине. По мнению Шольца, Германия и Норвегия теперь симбиотически связаны.

Литва никогда не вернется к закупкам энергетических ресурсов в России, заявлял президент страны Гитанас Науседа на международном форуме по вопросам энергобезопасности в Вильнюсе. Он призвал обеспечить энергетическую безопасность Европы посредством зеленой энергетики.

Еврокомиссия опасается, как бы нарастающая на континенте нехватка пресной воды не привела к открытым конфликтам. Уже сейчас фиксируются локальные «водяные» конфликты, как, например, между двумя испанскими областями — Арагоном и стремящейся к независимости Каталонией. А дальнейшее изменение климата может спровоцировать сильную засуху и снижение ВВП, привести к столкновению интересов разных стран.