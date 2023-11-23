В Германии проводят рейды против сторонников ХАМАС Spiegel: полиция ФРГ проводит обыски у предполагаемых сторонников ХАМАС

Немецкая полиция проводит масштабные обыски у предполагаемых сторонников запрещенного в Германии палестинского движения ХАМАС, сообщает Spiegel. По информации издания, рейды также прошли против активистов антисемитской сети «Самидун».

Как пишет Spiegel, обыски прошли в 15 зданиях в Берлине, Нижней Саксонии, Северном Рейн-Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне. В центре внимания силовиков находится «Палестинское сообщество в Германии», которое называют самой важной организацией для сторонников ХАМАС. Ее штаб-квартира располагается в столице Германии.

Согласно оценкам немецкого ведомства по охране конституции, в стране насчитывается порядка 450 человек, составляющих «ядро» поддерживающих ХАМАС людей.

Ранее в немецком Франкфурте-на-Майне прошла демонстрация в поддержку ХАМАС, участвующего в конфликте с Израилем. Во время акции полиция задержала девять протестующих, в отношении некоторых было начато расследование по подозрению в разжигании ненависти. В митинге участвовали около 850 человек. Некоторые манифестанты принесли с собой плакаты антиизраильского и нацистского содержания.