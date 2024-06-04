В Германии прошли обыски у сторонников готовившей переворот группировки Прокуратура Германии сообщила об обысках в нескольких регионах страны

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Правоохранительные органы Германии провели обыски в квартирах возможных сторонников террористической группировки, которая планировала госпереворот, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ. Оперативные мероприятия прошли в нескольких регионах.

Речь идет о группировке, которую разоблачили в декабре 2022 года. Оперативные мероприятия затронули регионы Баден-Вюртемберг, Саксонию, Шлезвиг-Гольштейне. Правоохранители пытаются установить, где заговорщики могли разместить склад с оружием. В обысках задействованы около 700 сотрудников полиции и прокуратуры.

Представитель прокуратуры сообщила агентству DPA, что в рамках рейда никаких задержаний не произошло. Обыски охватили семь объектов и три земельных участка в трех регионах. Правоохранители направили меры в отношении двух человек из Баден-Вюртемберга, которых подозревают в предоставлении заговорщикам помещения для вербовки новых участников группировки.

Ранее в Германии «золотая молодежь» устроила ксенофобную вечеринку, проверкой которой занялась полиция острова Зильт. По данным издания Bild, молодые люди выкрикивали нацистские лозунги. Также участники вечеринки вскидывали руки в характерном приветствии. Посетители бара-ресторана Pony кричали, что Германия «для немцев», и призывали выгнать из страны иностранцев.