В Германии прошли митинги правых против поддержки Украины Welt: в Германии прошли демонстрации правых сил и контрдемонстрации

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Демонстрации правых сил и контрдемонстрации прошли в нескольких городах Германии, пишет газета Welt. В издании отметили, что организаторы шествий, среди прочего, выступают против поддержки Киева.

В разных городах в каждом случае несколько сотен человек приняли участие в демонстрациях нового протестного объединения «Вместе за Германию». Это объединение, в частности, выступает за повсеместный пограничный контроль и прекращение финансовой и военной поддержки Украины, — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что контрдемонстрации «не всегда остаются мирными». Одна из самых крупных акций прошла в городе Веймаре — в ней приняли участие около 1100 человек.

Ранее стало известно, что Германия предоставит Украине военную помощь до 2029 года. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что часть будет направлена уже в этом году. Решение поддержано текущими и будущими правящими партиями.

Тем временем министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что в данный момент Германия не имеет возможности предоставить Киеву новые системы ПВО Patriot, так как сама ждет их поставок. Вместе с тем он отметил, что ФРГ отправит Украине дополнительно €11 млрд ( больше триллиона рублей) военной помощи до 2029 года.