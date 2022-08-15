В Германии призвали запустить «Северный поток — 2» «назло Путину» Обозреватель Spiegel Блом призвал власти Германии запустить «Северный поток — 2»

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Немецкому правительству следует запустить газопровод «Северный поток — 2», поскольку отказ от него не играет на руку Берлину. Такое мнение высказал журналист Николаус Блом в статье для издания Der Spiegel. По его словам, запуск трубопровода «расстроит планы Путина».

Наша цель — перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от «Северного потока — 2» ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так, — подчеркнул журналист.

Он добавил, что второй канал доставки газа помог бы снизить социальную напряженность внутри ФРГ и не допустить зависимости энергокомплекса страны от одного трубопровода.

Ранее представители ряда политических партий Германии на страницах газеты Süddeutsche Zeitung также призвали запустить «Северный поток — 2». Они объяснили это возможностью избежать «мрачных последствий» для немецкой экономики.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц исключил какую-либо возможность запуска российского газового проекта даже в случае сложной ситуации в ближайшие месяцы.