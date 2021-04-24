В Германии призвали закрыть тему Украины ради отношений с Москвой

https://static.news.ru/photo/59f35e18-a54f-11eb-865a-96000091f725_660.jpg Фото: Ingersoll/wikipedia.org

Конфликт на юго-востоке Украины не может разделить Брюссель и Москву, заявил премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер. В интервью телеканалу RT DE он отметил, что отношения между Россией и Евросоюзом необходимо наладить, что поможет воплощению в жизнь концепции общего европейского дома от Атлантики до Владивостока.

Давайте уже покончим с темой Украины — поспособствуем установлению там мира, и тогда возможностей для сотрудничества станет ещё больше, — подчеркнул политик.

Он считает, что россияне и европейцы хотят мира, безопасности, возможности строить жизнь и работать друг с другом в благополучии.

Европейский союз и Россия — это два партнёра, которые живут на одном общем континенте, которые всегда будут связаны друг с другом, будут зависеть друг от друга. Мы должны заниматься тем, что нас объединяет, — добавил премьер Саксонии.

Россия и Германия могли бы плодотворно сотрудничать в вопросах защиты климата, экономики и борьбы с коронавирусом, уверен Кречмер.

Ранее стало известно, что власти Украины направили запрос Германии с просьбой поставить вооружения «для защиты черноморского побережья» от вторжения. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Как отмечает издание, эти вооружения включают в себя системы ПРО, средства по разминированию и корветы. Глава МИД ФРГ Хайко Маас не поддерживает поставки оружия Украине.