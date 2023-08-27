В Германии призвали восстановить «Северный поток» Премьер Саксонии Кречмер призвал отремонтировать газопровод «Северный поток»

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Взорванный в Балтийском море газопровод «Северный поток» необходимо отремонтировать или законсервировать в ближайшее время, иначе его уничтожит коррозия, заявил изданию Wirschaftswoche премьер-министр федеральной земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер. По его словам, инфраструктура этого объекта может обеспечить ФРГ энергий на пять — десять лет.

Это необходимо, потому что эта инфраструктура может обеспечить наше энергоснабжение через пять или десять лет. Если не отремонтировать в ближайшее время, трубопровод будет окончательно разрушен коррозией. Он находится в международных водах и у датского побережья, поэтому доступен, — сказал политик.

Кречмер обратил внимание, что ремонт «Северного потока» не связан с поддержкой России в украинском конфликте, потому что газопровод был уничтожен в результате диверсии. Кроме того, по его словам, Берлин должен найти способ взаимодействовать с Москвой.

Ранее источники немецкого телеканала ZDF и газеты Spiegel подтвердили наличие в деле о подрыве «Северного потока» осенью прошлого года «украинского следа». Сейчас федеральная прокуратура продолжает расследование, доказательств вины России в случившемся нет, добавили они.