В Германии призвали спасти экономику ФРГ с помощью российского газа Премьер-министр Саксонии Кречмер: ФРГ не сможет долго выдерживать энергетический кризис

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Саксонии Михаил Кречмер в интервью газете Welt am Sonntag призвал спасти экономику Германии с помощью российского газа. Материал вышел под заголовком «конечно, нам нужен российский газ».

По словам Кречмера, поставки голубого топлива из России «жизненно необходимы», а Германия не сможет длительное время выдерживать наступивший энергетический кризис. Премьер Саксонии отметил, что в стране резко выросли цены на основное сырье и энергетику из-за дефицита поставок российского газа.

До этого стало известно, что Украина готова начать поставки электроэнергии в Германию. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время Киев уже экспортирует электричество в ряд стран Евросоюза.

Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ заверило немцев в надежности поставок газа в Германию. В агентстве отметили, что внимательно следят за ситуацией и тесно сотрудничают с операторами. При этом ситуацию с поставками на газовом рынке регулятор назвал напряженной.