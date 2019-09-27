https://static.news.ru/photo/ca03d5fa-e1b2-11e9-96c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Köhler/ photothek.net

Представители ряда фракций немецкого парламента призвали начать постепенное ослабление антироссийских санкций.

Такое мнение прозвучало в ходе конференции «пять лет санкций против России — как выйти из взаимной блокады?», которая состоялась в бундестаге при поддержке Восточного комитета экономики страны.

За смягчение ограничений при условии прогресса в выполнении Минских соглашений в том числе выступила депутат Свободной демократической партии (FDP) Сандра Везер.

В свою очередь член Социал-демократической партии Германии (SPD) Бернд Вестфаль отметил, что властям Германии необходимо оказать поддержку линии президента Франции Эммануэля Макрона на сближение с Россией. По его словам, после пяти лет санкций важно «сделать первый шаг».

Депутат Клаус Эрнст из Партии левых (Die Linke), занимающий пост председателя комитета бундестага по экономике и энергетике, считает шансы страны по снятию ограничений против РФ на уровне Евросоюза довольно высокими. При этом он напомнил, что Берлин больше всех пострадал от взаимных санкций.

Эрнст добавил, что их нужно снять в качестве ответа на возможные экстерриториальные санкции в отношении Европы со стороны США, передаёт RT Deutsch .

Как писал News.ru, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва открыта для диалога с Вашингтоном. При этом дипломат подчеркнул тщетность санкционного давления на Россию.