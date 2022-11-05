В Германии призвали направить активы России на восстановление Украины Немецкий политик Ланг предложила восстанавливать Украину за счет российских активов

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В Германии сопредседатель партии «Союз-90/Зеленые» Рикарда Ланг призвала использовать замороженные активы России для восстановления Украины. По ее словам, только в ФРГ эти активы составляют несколько миллиардов евро, сообщает издание Welt.

По всей Европе эта сумма значительно выше. Я считаю, что эти средства должны быть использованы для восстановления Украины, — заявила политик.

Она признала, что с юридической точки зрения реализовать эту задачу непросто. По ее словам, необходимо «искать пути».

Ланг также подчеркнула, что восстановление Украины и оказание ей гуманитарной помощи следует ускорить. Ее необходимо обеспечить генераторами и водоочистными сооружениями.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам ЕС рассмотреть вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов и направлении их на восстановление Украины. Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс, в свою очередь, допустил разморозку российских золотовалютных резервов в размере €300 млрд при условии, что РФ будет участвовать в восстановлении Украины. По его мнению, до начала этого процесса средства можно сохранять как гарантию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад фактически своровал многие российские активы, в том числе золотовалютные. Намерение Европы использовать их на благо Украины он назвал очередным попранием международного права.