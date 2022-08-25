В Германии призвали Киев принять «горькую правду» о потере территорий Welt: Киеву стоит принять горькую правду о потере Донбасса и большей части юга страны

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Украина должна принять «горькую правду» о потере Донбасса в ближайшее время, а также бесперспективности контрнаступления на Херсон, заявил обозреватель Кристоф Шильц. В статье для немецкой газеты Welt он отметил, что по итогам шести месяцев боевых действий дела у Киева «идут не очень хорошо».

Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем, — подчеркнул журналист.

По его мнению, предстоящей зимой Украине грозят проблемы с продовольствием и энергоснабжением. Также Шильц считает, что отвоевать территории Украина не сможет.

Объявленное Киевом в конце мая контрнаступление в районе Херсона — что было бы крайне важно для того, чтобы в будущем не допустить потери Одессы и сохранить выход к Черному морю — не состоится, поскольку ВСУ сейчас не в состоянии это сделать. Осознавать это горько, — заключил обозреватель.

Ранее стало известно, что военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил: украинская армия резко снизила артиллерийскую активность с целью дальнейшего формирования ударного кулака на Херсонском направлении. При этом эксперт выразил уверенность в том, что наступление ВСУ «практически в чистом поле» обречено на провал.