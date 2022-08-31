В Германии призвали избегать недооценки военной мощи России Генеральный инспектор ВС ФРГ Цорн: не стоит недооценивать военную мощь России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не стоит недооценивать военную мощь России, заявил генеральный инспектор ВС ФРГ Эберхард Цорн, передает Reuters. Он отметил, что несмотря на спецоперацию, у российской армии достаточно военных ресурсов, чтобы выдержать открытие второго фронта.

Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, но даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий, — заявил Цорн.

Ранее стало известно, что Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ на 137 тысяч человек по сравнению с аналогичным распоряжением 2017 года. Общий штат ВС возрастет с 1,9 млн до 2 039 758 человек. Из них военнослужащих — 1 150 628 человек. Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что информация о якобы готовящейся массовой мобилизации в России является «чистым фейком». Подобные сообщения ранее распространили некоторые британские издания. Российское руководство неоднократно опровергало информацию о проведении в стране мобилизации граждан.