В Германии призвали Евросоюз не жалеть Украину Tagesspiegel: Украину нельзя принимать в ЕС раньше других стран только из-за конфликта

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Евросоюзу не стоит жалеть Украину и принимать ее в организацию только из-за конфликта в этой стране, пишет Tagesspiegel. Сербия, Северная Македония и Албания уже давно имеют статус кандидатов, и будет несправедливо, если Киев примут раньше лишь из жалости, отметил автор статьи.

Жалость к раздираемой кризисом стране не должна повлиять на решение, кто станет кандидатом на вступление в ЕС. Наоборот, это скорее повод проявить осторожность, — говорится в публикации.

В статье отмечается, что страны-кандидаты должны сами проявлять инициативу и бороться за вступление в ЕС, принимая внутриполитические реформы, переориентируя систему ценностей и геополитический курс.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев заявила, что ЕК предоставит Украине заключение по заявке на членство в ЕС к концу следующей недели. По ее словам, Киеву нужно доработать законодательство по некоторым пунктам, в частности, в области борьбы с коррупцией, и поработать над инвестиционной привлекательностью.

По словам фон дер Ляйен, вопрос о статусе кандидата на вступление Украины в ЕС будут поднимать в Союзе 23–24 июня.