В Германии признались во всеобщем страхе начала войны с Россией

О всеобщем страхе вооружённого столкновения с Москвой высказалась посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен в интервью изданию «Зеркало недели».

По словам дипломата, Украина в ближайшее время не сможет вступить в НАТО. Она объяснила это тем, что Альянс всегда имел проблемы со странами, ведущими войну.

Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне, — сообщила Фельдгузен.

При этом все разговоры о вероятности нападения Москвы на Киев при отсутствии газового транзита через украинскую территорию она назвала спекуляцией.

Фельдгузен также отметила, что об угрозе национальной безопасности в связи с «Северным потоком — 2» говорит не только Украина, но и Польша со странами Балтии.

Ранее лидер Христианского-демократического союза Германии и кандидат в канцлеры Армин Лашет назвал условие остановки «Северного потока — 2». По его словам, проект может быть остановлен в случае его использования «против Украины».