В Германии признали свою ответственность за начало конфликта на Украине Spiegel: в Германии признали свою ответственность за начало конфликта на Украине

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Германия несет ответственность за начало спецоперации России на Украине, сообщил в интервью Spiegel руководитель исследований Восточной Европы, России и Центральной Азии в германском Обществе внешней политики Штефан Майстер. Он объяснил, что Берлин годами посылал сигналы Москве, в итоге российское руководство решило, что ФРГ, являясь ведущей державой в Европе, думает лишь о собственных экономических интересах и дешевом газе, поэтому не станет ввязываться в противостояние с РФ.

Мы несем ответственность за те сигналы, которые мы посылали в Кремль. Это послужило основанием для оценки, что Германия как ведущая держава Европы действует по существу конъюнктурно и думает в первую очередь о своих экономических интересах, — заявил Штефан.

Он добавил, что Берлин и до спецоперации поддерживал санкции, которые вводились после присоединения Крыма к России в 2014 году. При этом Штефан признал, что те ограничительные меры «в принципе никому не навредили».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину, несмотря на все последствия, с которыми сталкиваются рядовые немцы. В своем новогоднем обращении он также упомянул о единении Евросоюза и НАТО.

Политик сообщил, что жители Германии сейчас ежедневно испытывают на себе последствия конфликта на Украине, когда отправляются в супермаркет, на заправочную станцию или при оплате счетов за газ и электричество. Несмотря на это, уходящий год Шольц назвал годом сплоченности и силы.