В Германии признали серьезное преимущество армии России Немецкий полковник Тольке: армия России умеет эффективно адаптироваться

Фото: МО РФ

Российская армия умеет успешно адаптироваться к ситуации на фронте, заявил на YouTube-канале бундесвера полковник Йорг Тольке. Он подчеркнул, что Россия на данный момент обладает всем необходимым оружием для продолжения спецоперации.

Когда стало понятно, что конфликт будет продолжаться дольше, чем ожидалось, русским удалось быстро нарастить производство оружия <...>. Они просто смогли производить больше в своей собственной стране, — сказал он.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что самым мощным российским оружием в зоне спецоперации являются оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Он назвал это оружие последним словом отечественного ракетостроения.

По словам военного эксперта, «Искандеры» можно поразить только на земле, а при этом их еще надо найти. Кроме того, они обладают специальными электронными средствами маскировки.

30 сентября Минобороны сообщило, что российские военные с помощью «Искандеров» уничтожили эшелон бронетехники и две бригады Вооруженных сил Украины около Курахово в Донецкой Народной Республике. Оборонное ведомство также опубликовало видео нанесения удара.