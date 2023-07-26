В Германии признали проблемы с защитой страны в случае нападения Глава Rheinmetall: в случае нападения Германии будет сложно себя защитить

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Германии будет довольно сложно себя защитить в случае нападения извне, предположил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью телеканалу N-tv. По его словам, выделенных властями ФРГ €100 млрд будет недостаточно для переоснащения бундесвера.

В тот момент, когда придет большой сильный агрессор, это будет трудно, — заявил предприниматель, отвечая на вопрос, могут ли Германия и Европа защитить себя в настоящее время.

Он подчеркнул, что для «действительно хорошего» оснащения вооруженных сил страны требуется более значительная сумма, чем €100 млрд, направленные правительством на модернизацию армии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в конце февраля 2022 года объявил о создании специального фонда для модернизации бундесвера размером в €100 млрд. Эти средства предполагалось направить на инвестиции и проекты в области вооружений, включая закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники. При этом эксперты отметили, что добиться серьезного улучшения материально-технической базы вооруженных сил в стране пока не удалось.

Ранее эксперт в области обороны от Христианско-демократического союза Инго Гедехенс сообщил, что в бундесвере существуют серьезные проблемы с безопасностью. По его словам, почти 70 тысяч солдат еще не прошли проверку в Военной контрразведке (MAD).