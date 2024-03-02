В Германии признали подлинность записи разговора об атаке на Крымский мост Berliner Zeitun: запись разговора об атаке на Крымский мост подлинна

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Инспектор BBC Инго Герхартц

Запись разговора высокопоставленных немецких военных о возможных ударах дальнобойными ракетами по Крымскому мосту является подлинной, подтверждает издание Berliner Zeitung. По данным газеты, перехваченная запись — не фейк и не была создана с помощью искусственного интеллекта. Издание назвало произошедшее «крупной катастрофой», которая вызовет бессонные ночи не только в немецкой армии.

Это не был ни фейк, ни искусственный интеллект. Это была почти 40-минутная запись встречи генералов ВВС высочайшей военной и политической взрывоопасности, — пишет обозреватель Томас Фасбендер.

Перехваченная беседа показывает непосредственную близость украинской армии и ее западных сторонников в военной сфере, считает он. Фасбендер отметил, что генералы также обсуждают красные линии и знают о давлении на власти страны.

Речь идет о записи, которую ранее опубликовала редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она с иронией прокомментировала в своем Telegram-канале новость о том, что контрразведка Германии начала проверку по факту возможного перехвата разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост. Журналист выразила сожаление, что «не ест попкорн».

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что соответствующая запись является позором Германии. По его словам, это уже не та страна, с которой Россия подписывала дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы. Власти ФРГ полностью потеряли свое лицо, добавил дипломат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что решение властей ФРГ заблокировать аккаунты в соцсети Twitter (X), которые опубликовали запись разговора немецких офицеров о ракетах Taurus, является «заметанием следов». Канцлер ФРГ Олаф Шольц предпочитает говорить гражданам страны только о правах заграничного человека в России, Белоруссии и Китае, однако игнорирует все, что связано с правами самих жителей Германии, резюмировала Захарова.