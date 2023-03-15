В Германии признали отсталость армии FT: в ФРГ подсчитали, что на модернизацию немецкой армии уйдет полвека

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Комиссар по делам Вооруженных сил ФРГ Ева Хегль рассказала Financial Times, что для модернизации Вооруженных сил Германии потребуется около 50 лет, если страна продолжит развитие в нынешнем темпе. Он добавила, что специальная операция на Украине усугубила модернизацию войск.

Если бы мы оставались на нынешних темпах закупок и существующих рамочных условиях, потребовалось бы около полувека, прежде чем только нынешняя инфраструктура бундесвера была бы полностью обновлена, — сказала Хегль.

Он отметила, что Берлину необходимо как можно скорее заменить отправленное вооружение, чтобы остаться обороноспособным.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу поручил в два раза увеличить объемы производства высокоточных боеприпасов. Он проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) и провел рабочее совещание с руководством предприятия и профильных органов военного управления.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому предприятия, срывающие гособоронзаказ, в случае введения военного положения будут переведены на внешнее управление. В документе также сказано, что государственные руководители будут самостоятельно управлять производством до истечения военного положения в стране.