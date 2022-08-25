В Германии признали дефицит собственных запасов оружия

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала «абсолютный дефицит» собственный запасов оружия в армии страны. Поэтому поставки вооружения Украине находятся на «тонкой грани», заявила глава немецкой дипломатии в интервью телеканалу ZDF.

Это та тонкая грань, по которой мы шли неделями и месяцами, — сказала Бербок, отвечая на вопрос, достаточную ли помощь оказывает Германия Украине.

Министр иностранных дел добавила, что Германия хочет поддержать Украину в военном отношении всем, что у неё есть.

Но, к сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов, — констатировала Бербок.

Именно по этой причине, отметила министр, власти страны создали специальный фонд для вооружённых сил в размере 100 млрд. И теперь промышленность должна специально производить материалы для Украины. В то же время, это относится не только к следующим нескольким месяцам, но и с перспективой на несколько лет.

Бербок считает, что необходимо быть готовыми к тому, что конфликт на Украине может продолжиться и в следующем году. Поэтому нужны очень быстрые поставки оружия Украине осенью и зимой.

Именно поэтому мы должны оказывать краткосрочную поддержку, а также планировать на среднесрочную перспективу, — заявила глава немецкого МИД.

Ранее пресс-секретарь главы Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Минобороны Германии не видит возможности для продолжения поставок Украине оружия и военной техники. Оказание дальнейшей военной помощи Киеву может ослабить собственную армию страны.