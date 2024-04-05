В Германии признали, что настало время завершения конфликта на Украине Экс-канцлер ФРГ Шредер: нужно искать пути для урегулирования кризиса на Украине

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Герхард Шредер

В украинском конфликте настал момент, когда нужно начать поиск путей для его урегулирования или заморозки, заявил газете Süddeutsche Zeitung бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Немецкий политик подчеркнул, что в этой ситуации будет наивным полагать, что Китай заинтересован в скорейшем разрешении вопроса.

Экс-канцлер, комментируя идею однопартийца по Украине, согласился, что сейчас нужно искать варианты, чтобы хоть как-то остановить боевые действия. Однако он не согласился с мыслью о том, что китайская сторона может сыграть в этом ключевую роль. По его мнению, Пекину совсем не нужно подталкивать стороны конфликта к миру, поэтому позицию главных переговорщиков по Украине должны занять Франция и Германия.

Почему он должен быть заинтересован в этом? <...> Китай больше всех выигрывает от [конфликта на Украине] в плане усиления политического влияния, — пояснил он.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Берлин, стремясь к миру на Украине, может задуматься о возвращении к той стадии дипломатии, которая существовала весной 2022 года во время стамбульских переговоров. Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц знает о желании экс-канцлера Герхарда Шредера стать посредником для мирного диалога по Украине.