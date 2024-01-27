В Германии признали, что даже генералы ВСУ не верят в победу Украины Вагенкнехт: даже украинские генералы не верят в победу ВСУ

Фото: МО Украины

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала поставки оружия Киеву и призвала решать ситуацию на Украине путем переговоров. В ходе учредительного съезда оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» в Берлине она подчеркнула, что в победу украинской стороны не верят даже генералы ВСУ.

За нашу свободу Украина якобы должна и дальше страдать, а мы будем поставлять им оружие до победы, в которую не верят даже украинские генералы. Я считаю это безответственной, бесчеловечной политикой, — сказала Вагенкнехт.

Она призвала положить конец конфликту путем переговоров, которые она считает возможными. При этом политик указала, что у заинтересованных в эскалации событий сторон нет соответствующего желания.

Ранее партия Сары Вагенкнехт уже призывала к началу переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, представители политической силы выступали против дальнейшей военной поддержки Киева. Вагенкнехт подчеркнула, что переговорный процесс между сторонами должен быть начат немедленно. При этом соратник Вагенкнехт Фабио де Маси указал на необходимость прямого обращения к президенту России Владимиру Путину и восстановления контактов с российской стороной.