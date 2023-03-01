В Германии признали, что бундесвер не в состоянии защитить страну Министр обороны Германии Писториус: у страны нет армии, способной ее защитить

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Министр обороны Германии Борис Писториус

Бундесвер не способен защитить Германию в случае наступления военного положения, признал министр обороны страны Борис Писториус, передает РИА Новости. По его словам, армия ФРГ обладает слабой материальной базой и недостаточным количеством персонала.

У нас нет вооруженных сил, которые обороноспособны, то есть могут защитить от наступательной, жестоко ведущейся войны, — сообщил он.

По мнению Писториуса, Германии необходимо вложить больше средств в модернизацию армии, поскольку страна имеет в том числе обязательства по отношению к другим членам НАТО.

Мы должны заполнить пробелы, которые возникли в последние 30 лет, — подчеркнул он.

Ранее глава Союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер заявил, что в настоящее время только 30% всех танков Leopard германских вооруженных сил пригодны для использования в бою. Он отметил, что бундесверу придется искать замену 18 танкам, которые Берлин решил передать Киеву.

Ранее сообщалось, что менее половины танков Challenger 2, находящихся на вооружении Сухопутных войск Великобритании, считаются боеспособными. По данным издания, из 227 боевых машин этой модели только менее 100 можно отправлять на передовую.