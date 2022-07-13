В Германии пришли в ярость от слов Бербок о России Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о невозможности переговоров с Россией

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Читатели немецкой газеты Die Welt негативно отреагировали на высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она не видит возможностей для переговоров с Россией. Многие сошлись во мнении, что глава внешнеполитического ведомства получает указания из США, прежде чем делать те или иные заявления.

«Это было ясно, она и так повторяет все, что говорят американцы». «Эта женщина ведет себя как ребенок. Эта инфантилизация общества еще дорого нам обойдется». «Если она не может вести переговоры, она неправильный дипломат», — пишут недовольные читатели.

Один из них также отметил, что Россия последовательно реализует свои планы «и уж точно не обращает внимания на телефонные звонки из Германии или Франции».

Некоторые указывают, что смелые русофобские лозунги представителей Германии наносят ущерб самой стране. Ряд пользователей также задались вопросом, а позовут ли саму Бербок на «переговоры взрослых».

Ранее Бербок заявила, что в настоящее время не существует никакой возможности вести с Россией переговоры. По ее словам, Москва не готова договариваться даже об открытии гуманитарных коридоров. При этом глава немецкого дипведомства призналась, что ей хотелось бы вести беседу о мире с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, но выразила сомнение, что у него есть такие полномочия.