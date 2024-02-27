В Германии придумали способ наказать «ленивых» беженцев Bild: беженцев привлекли к обязательным общественным работам в Германии

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В ФРГ в районе Зале-Орла введены обязательные общественные работы для проживающих в стране беженцев, сообщает Bild. Таким образом власти страны намерены бороться с людьми, которые не хотят искать работу и живут на деньги налогоплательщиков.

Люди, которым дают деньги налогоплательщиков, должны что-то вернуть обществу, а не сидеть весь день на скамейке в парке, — приводит издание слова главы района Кристиана Херрготта.

Зимой беженцы будут заниматься очисткой тротуаров от снега, а летом — стрижкой городских изгородей. Платить за работу будут по 80 евроцентов в час. Рабочий день составит четыре часа.

Ранее представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш сообщил, что только 14% украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшем будущем. Он добавил, что большинство граждан Украины надеются когда-нибудь вернуться, при этом вопросы безопасности остаются для них первостепенными.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что примерно 10 млн граждан Украины покинули родные места после начала боевых действий. Он уточнил, что около 6,3 млн людей выехали за пределы страны, а еще 3,7 млн — в другие регионы Украины. Гранди также призвал общественность помочь организации в восстановлении жизни украинцев, найти им работу и отремонтировать дома. По словам Гранди, управление по делам беженцев уже помогло починить более 27,5 тысячи домов.