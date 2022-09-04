В Германии предупредили о тотальном отключении электричества Глава ХДС Мерц предупредил о возможном блэкауте в Германии, если власти не продлят работу АЭС

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

АЭС «Изар» – атомная станция в Баварии, Германия

В том случае, если власти Германии не продлят работу трех местных атомных станций, страну будет ожидать блэкаут, заявил в беседе с изданием Bild глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. По его словам, тотальное отключение электричества может произойти уже в начале 2023 года.

Существует угроза полной перегрузки электросети осенью и зимой и недостаточного снабжения электричеством. Если правительство Германии продолжит так же действовать и по идеологическим мотивам будет придерживаться выхода из атомной энергетики, то в начале следующего года нам грозит блэкаут, — заявил политик.

Он подчеркнул, что для избежания подобной ситуации необходимо заказать топливные стержни как минимум для трех немецких атомных станций. Тем самым на начальном этапе электричеством были бы обеспечены более 20 млн домохозяйств в стране.

Ранее премьер-министр Саксонии Михаил Кречмер призвал спасти экономику Германии с помощью российского газа. По его словам, поставки голубого топлива из России «жизненно необходимы», а Германия не сможет длительное время выдерживать наступивший энергетический кризис. Премьер Саксонии отметил, что в стране резко выросли цены на основное сырье и энергетику из-за дефицита поставок российского газа.