В Германии предупредили о приближении мира к пропасти Глава МИД Германии: мир приближается к пропасти из-за глобального потепления

Фото: Janine Schmitz/photothek.de /Global look Press

Анналена Бербок

Мир движется к пропасти из-за проблемы глобального потепления, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед началом Всемирной климатической конференции COP27 в Египте. По ее словам, повышение температуры на 2,5 градуса может привести к разрушению жизни на планете, пишет Welt.

Человечество движется к пропасти, к потеплению более чем на 2,5 градуса, что окажет разрушительное воздействие на нашу жизнь на единственной планете, которая у нас есть, — предупредила она.

По словам министра, человечество обладает всеми инструментами, которые ему нужны, чтобы ограничить климатический кризис и встать на путь сдерживания потепления на 1,5 градуса.

Бербок также отметила, что 2022 год «не должен быть потерян для защиты климата» из-за конфликта на Украине. По ее словам, речь идет о выживании отдельных народов.

Для них климатический кризис по-прежнему является самой важной проблемой безопасности, — заключила она.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов заявил, что в последнее время темпы глобального потепления резко увеличились. По его словам, за 45 лет показатели роста среднегодовой температуры замедлить так и не смогли. Ученый предположил, что к концу XXII века температура на планете повысится на 20 градусов.