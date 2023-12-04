В Германии предсказали судьбу Киева в случае победы Трампа на выборах в США Депутат бундестага Хофрайтер: Киев проиграет, если Трамп придет к власти в США

Фото: Official White House/Joyce N. Boghosian

Дональд Трамп

Киев окажется в руках России, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, заявил глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер в интервью Welt am Sonntag. По его мнению, Украина давно проиграла бы противостояние с РФ, если бы не поддержка Вашингтона.

Это правда, что без помощи США Киев сегодня был бы в руках России, — сказал парламентарий.

Он отметил, что победа Трампа на выборах в США станет «огромной проблемой» не только для Украины, но и для всей Европы, поскольку она не сможет обеспечить собственную безопасность, оставшись без поддержки Вашингтона. По словам депутата, странам ЕС необходимо сделать гораздо больше в данной области. Он подчеркнул, что сообществу нельзя надеяться на то, что на президентских выборах в США всегда будут побеждать демократы.

Ранее полковник ВС Австрии Маркус Райснер заявил, что Западу следует «идти ва-банк» в вопросе военной поддержки Украины. По его мнению, только так можно добиться победы Киева, поскольку тот не может вести войну на истощение и проиграет. Полковник добавил, что сейчас в Европе наблюдается отрезвляющее «похмелье», так как долгое время считалось, что поставляемого Украине оружия было достаточно.