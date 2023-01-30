В Германии предсказали исход конфликта Шольца и Бербок Экс-депутат бундестага Гердт: Шольц собирается уволить Бербок

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц и Анналена Бербок

Бывший депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может отправить в отставку министра иностранных дел республики Анналену Бербок. В интервью «Взгляду» он отметил, что по этой причине глава немецкого кабмина тщательно фиксирует ошибки руководителя МИД страны.

Бербок, безусловно, должно было насторожить, что разногласия с Шольцем приобрели публичный характер. Однако она неспособна полноценно анализировать происходящее. В противном случае глава МИД старалась бы реже допускать заявления, противоречащие линии канцлера, — сказал Гердт.

Он добавил, что Бербок нужна «заокеанским кураторам» и фактически является «ставленницей Вашингтона». По мнению Гердта, подтверждением этого служат слова политика о том, что ей неважно мнение граждан Германии в вопросе поддержки Украины.

Шольц же, по мнению экс-депутата, сейчас пытается защитить свой имидж. Он как канцлер несет ответственность за деятельность всех министерств, поэтому подобными публикациями немцам дают понять, что заявления Бербок не равны мнению Шольца, и то, что идет подготовка к отставке главы МИД.

Ранее Bild писал, что несмотря на отсутствие публичной критики, ведомство канцлера ФРГ тщательно фиксирует оплошности главы МИД. В последнее время глава немецкой дипломатии давала поводы для недовольства собой.