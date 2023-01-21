В Германии предрекли сокращение числа занятых на 5 млн Глава Ассоциации работодателей ФРГ Дульгер предсказал рост безработицы в стране

Фото: shutterstock.com

Берлин, Германия

На фоне текущего кризиса число занятых в ФРГ к 2030 году может снизиться на 5 млн и это неизбежно повлечет за собой ухудшение экономической ситуации в стране, заявил изданию Welt am Sonntag руководитель Ассоциации работодателей Германии Райнер Дульгер. Он подчеркнул, что к кризису следует относиться, существование многих компаний под угрозой.

К 2030 году количество работающих людей сократится на 5 млн. <...> Мы не сможем сохранить процветание, к которому привыкли в Германии, — сказал Дульгер.

Он пояснил, что снижение числа занятых в таком масштабе компенсировать не удастся. В связи с этим сократится поступление в бюджет налогов и взносов. Дульгер отметил, что социальные системы должны быть подготовлены к такому развитию событий.

Ранее Международная организация труда (МОТ) опубликовала доклад, согласно которому в настоящее время на каждого безработного мужчину в мире приходятся две безработные женщины. Наиболее высокий уровень безработицы фиксируется среди молодежи от 15 до 24 лет. Он втрое выше, чем среди взрослого населения.

В России, по словам президента Владимира Путина, безработица сегодня находится на историческом минимуме. Ситуацию в отечественной экономике глава государства охарактеризовал как стабильную.