В Германии предрекли массовые протесты нынешней осенью Профессор Патцельт: в ФРГ грядущей осенью могут начаться массовые протесты

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Уже нынешней осенью каждый житель Германии столкнется с инфляцией и дефицитом энергии. Это грозит обернуться массовыми протестами. Об этом сообщил телеканал Welt со ссылкой на прогноз профессора политологии Дрезденского университета Вернера Патцельта.

Граждане начинают осознавать, что правительство обещает больше, чем может выполнить в действительности, — сообщил эксперт.

В этой связи политолог спрогнозировал волну протестов. По его словам, существуют три фактора, которые станут влиять на противостояние властей и граждан, — это уровень инфляции, готовность людей заставить правительство принять меры по улучшению уровня жизни, а также то, как СМИ станут освещать сами протесты.

Ранее премьер-министр Саксонии Михаил Кречмер призвал спасти экономику Германии с помощью российского газа. По его словам, поставки голубого топлива из России «жизненно необходимы», а Германия не сможет длительное время выдерживать наступивший энергетический кризис. Премьер Саксонии отметил, что в стране резко выросли цены на основное сырье и энергетику из-за дефицита поставок российского газа.