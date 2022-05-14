В Германии предрекли глобальный голод из-за ситуации на Украине Глава МИД ФРГ Бербок предрекла глобальный голод из-за ситуации на Украине

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

Украинский кризис может привести к глобальному голоду на планете, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам трёхдневной встречи глав дипведомств «Большой семёрки». Последствия прекращения поставок продуктов ощутимы уже сейчас, а сознательная «блокада экспорта» из России является якобы частью «гибридной войны», которая «подпитывает почву для новых кризисов», передаёт её слова ТАСС.

Из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены — не только у нас, но и по всему миру, — и грозит жестокий голод, — сказала Бербок.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что действия Москвы никаким образом не влияли и не могут влиять на продовольственную проблему в мире. По мнению дипломата, причиной кризиса являются антироссийские санкции Запада. Он отметил, что киевские власти, в частности, удерживают в своих портах десятки судов с продовольственными товарами.

Ранее о глобальном голоде, к которому могут привести конфликт на Украине, засуха и последствия пандемии коронавируса, говорила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце. По её словам, цены на продовольствие в мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне, в связи с чем планета может столкнуться с сильнейшим продовольственным кризисом со времён Второй мировой войны.