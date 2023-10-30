В Германии предрекли апокалипсис из-за критикующих Россию Бизнесмен Дотком: виновные в апокалипсисе продолжат обвинять Россию из бункеров

Фото: МО РФ

Человечество стремительно приближается к концу цивилизации, заявил на своей странице в соцсети Twitter (X) немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. По его словам, виновные в происходящем продолжат обвинять Россию даже после апокалипсиса.

Когда все закончится и мир будет уничтожен, виновные будут сидеть в своих ядерных бункерах и по-прежнему обвинять Россию. Человечество стремительно приближается к концу цивилизации в том виде, в котором мы ее знаем. Если вы хотите жить, переезжайте на крайний юг. Чем быстрее, тем лучше, — написал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о провале западной дипломатии. Она объяснила, что происходящее в мире — результат и следствие двойных стандартов и «той нездоровой политики, которую Запад ведет по всему миру».

Дипломат отметила, что сейчас действия Запада отражаются на европейском континенте, причем не только на Украине. По ее словам, политика, которую они ведут, затронула Молдавию и Грузию, пострадавшую от их экспериментов. Захарова добавила, что Кавказ не дает покоя западному сообществу, и они используют каждый конфликт для того, чтобы посеять еще больше хаоса.