В Германии предложили забыть про гендеры в армии Политик Вадефуль: в ФРГ нужно ввести обязательную воинскую службу для женщин

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Йохан Вадефуль

Германии необходимо ввести обязательную воинскую службу для женщин, считает заместитель председателя фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадефуль. Он объяснил, что в условиях современного мира ФРГ не может себе позволить делить граждан по гендеру, передает Zeit.

Я думаю, что в наше время мы больше не можем делать различия между полами, — заявил он.

Вадефуль подчеркнул, что женщин нужно призвать в армию как можно скорее. Однако для этого потребуется внести и утвердить изменения в основной закон. Политик добавил, что Германии нужен «большой толчок» здесь и сейчас, а не постепенно. С его мнением согласился эксперт ХДС Серап Гюлер.

Ранее глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия обновляет армию для подготовки к вероятной войне. Он отметил, что модернизация необходима из-за России, «которая поставила под вопрос европейский мирный порядок».

Новые Вооруженные силы ФРГ будут разделены на четыре части: традиционную армию, флот, военно-воздушные силы и подразделение информационного пространства. Командование будет разделено на оперативное и вспомогательное. В состав армии также войдут силы национальной безопасности, а за состоянием самолетов будут следить ВВС.