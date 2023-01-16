В Германии предложили выкупить у Катара танки для передачи Украине Депутат бундестага Кизеветтер предложил выкупить у Катара танки Gepard и передать их Украине

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Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер предложил правительству Германии выкупить у Катара ранее переданные ему танки Gepard и отправить их на Украину. По мнению парламентария, Киеву они сейчас нужны гораздо больше, нежели Дохе, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Находящиеся в Катаре танки Gepard в настоящее время там не нужны и находятся в рабочем состоянии, поэтому я думаю, что было бы очень хорошо выкупить их обратно, — цитирует издание депутата.

Парламентарий также подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для победы Украины в конфликте с Россией.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Столтенберг усиливает давление на Берлин, чтобы он быстрее решил вопрос с поставкой танков Leopard 2 Киеву. Глава Альянса подчеркнул, что поддержка Украины оружием приблизит завершение конфликта.

Глава немецкой компании по производству вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что танки Leopard могут быть переданы украинской армии не раньше 2024 года, даже если соответствующее решение будет принято в ближайшее время. По его словам, на подготовку танков к боевым действиям необходимо длительное время.