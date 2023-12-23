В Германии предложили ввести «особую меру» для поддержки Украины В совете при кабмине ФРГ призвали повысить подоходный налог для помощи Украине

Фото: МО Украины

В Германии председатель экономического совета при правительстве Моника Шнитцер выступила с инициативой повышения подоходного налога ради оказания военной помощи Киеву, пишет газета Rheinische Post. Свое предложение она объяснила тем, что конфликт на Украине является особым событием, которое требует соответствующих мер.

Особые события требуют особых мер. Солидарность с Украиной в качестве введения надбавки к подоходному налогу для военной помощи была бы возможным ответом на этот вызов, — сказала Шнитцер.

Ранее сообщалось, что жители Германии вынуждены экономить на рождественских подарках из-за конфликта на Украине и связанного с ним роста цен. Глава Немецкого объединения розничной торговли Штефан Гент отметил, что граждане ФРГ демонстрируют «плохой старт» в предпраздничных покупках, в том числе и в интернет-магазинах. Он спрогнозировал, что из-за резкого роста цен в текущем году продажи в рождественские праздники и предпраздничные дни упадут примерно на 5–6% по итогам статистического подсчета.

До этого канцлер германии Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен продолжить оказывать помощь Киеву, несмотря на то что это является для ФРГ «большим финансовым вызовом». По его словам, Германия должна быть готова к тому, чтобы поддерживать Украину в течение нескольких лет, если это потребуется.