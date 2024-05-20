В Германии предложили опасный план по России и Украине FAZ: удар НАТО по российским ракетам над Украиной не приведет к войне с Москвой

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Уничтожение российских ракет и дронов в небе над Украиной с территории стран НАТО не приведет к прямому столкновению Блока с Москвой, написал в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung немецкий журналист Конрад Шуллер. По его мнению, это это не будет считаться атакой на Россию.

Западные зенитные установки на границе с Украиной не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата, — говорится в публикации.

По словам Шуллера, удары по российским беспилотникам и ракетам «лишь нанесут материальный ущерб», но не приведут к эскалации между НАТО и Россией. Это также позволит высвободить системы ПВО из западной Украины для Киева и Харькова, уточнил он.

Ранее профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт заявил, что между Россией и НАТО существенно обострятся отношения, если Украина будет наносить удары западными ракетами по целям на российской территории. В ходе последнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину он сделал заявление, согласно которому американская сторона не вынуждает Киев наносить удары по России. Однако, добавил он, Украина должна самостоятельно принимать решения, совершать соответствующие шаги или нет.