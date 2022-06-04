В Германии предложили новых посредников в украинском конфликте В Германии предложили сделать Индию, Китай или ЮАР посредниками в украинском конфликте

Фото: Zentralbild/dpa/Global Look Press

Посредниками в решении украинского вопроса могут стать те страны, которые не осуждали Россию на заседании Генассамблеи ООН, заявил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених. По его мнению, приемлемыми вариантами и для Киева, и для Москвы будут ЮАР, Китай или Индия, передает агентство DPA.

Это могут быть те, кто воздержался от осуждения России на заседании Генассамблеи ООН. К примеру, Индия, Китай или ЮАР, — сказал Мютцених.

На вопрос о том, кого бы он сам предпочел в качестве посредника, политик ответил, что ООН. Ранее такое предложение прозвучало от верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Однако, по мнению Мютцениха, Москва не одобрит этот вариант, как не одобрила бы на эту роль Германию.

С точки зрения России, мы сразу заняли слишком четкую позицию, осудили спецоперацию и начали выступать в пользу санкций. Это делает нас для России неприемлемым посредником, — пояснил политик.

В конце марта Китай сообщал о готовности к посредничеству в переговорах РФ и Украины. Представитель МИД страны Ван Вэньбинь тогда отметил, что Пекин намерен сохранять конструктивную позицию и оказывать содействие в разрешении конфликта.