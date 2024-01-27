В Германии предложили «мораторий на расширение ЕС» В ФРГ партия Вагенкнехт предложила «мораторий на расширение ЕС»

Фото: Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Делегаты учредительного съезда немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) единогласно приняли в Берлине программу, с которой новая политическая сила пойдет на выборы в Европарламент, передает ТАСС. В ней BSW выступает за объявление моратория на расширение ЕС.

Начало переговоров о вступлении с Украиной, Молдавией и Грузией мы отвергаем, — говорится в сообщении.

В партии также считают, что для того, чтобы мотивировать Россию на начало мирных переговоров, необходимо немедленно остановить экспорт вооружений на Украину. Кроме того, необходимо возобновить поставки нефти и газа из России и заключить долгосрочные контракты в энергетической сфере.

Ранее «Союз Сары Вагенкнехт» призвал к началу переговоров между Россией и Украиной. Представители оппозиции также выступают против дальнейшей военной поддержки Киева.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт, которая является лидером партии, а также ее союзники считают, что диалог между сторонами конфликта должен быть начат немедленно. При этом соратник Вагенкнехт Фабио де Маси указал на необходимость прямого обращения к президенту России Владимиру Путину и восстановления контактов с российской стороной.