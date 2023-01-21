Немецкий депутат поздравила Путина из-за нерешительности Шольца Депутат Штрак-Циммерманн поздравила Путина из-за нерешительности Берлина в вопросе отправки ВСУ танков

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global look Press

Президента России Владимира Путина можно поздравить с тем, что Берлин не решается передавать Киеву танки Leopard, заявила председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, передает канал N-TV. Она также раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца. Депутат считает, что его позиция говорит о том, что Берлин не готов активно поддерживать Украину.

История смотрит на нас, и, к сожалению, Германия только что потерпела поражение. <...> Президента Путина можно поздравить ввиду отсутствия танкового решения, — сказала она.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что контактная группа НАТО не согласовала вопрос поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр пояснил, что есть «хорошие аргументы» за и против передачи ВСУ танков и их необходимо тщательно взвесить. Тем не менее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что военнослужащие ВСУ пройдут курсы подготовки по управлению танками Leopard 2. Он выразил надежду, что вопрос поставок Киеву этих боевых машин в итоге будет решен положительно. К тому моменту украинские военные научатся ими управлять.

Сегодня днем министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии Эдгар Ринкевич, Габриэлюс Ландсбергис и Урмас Рейнсалу призвали власти ФРГ срочно поставить Украине танки Leopard. По мнению политиков, Берлин должен принять такое решение ради скорейшего восстановления мира в Европе.