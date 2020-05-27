Европа

В Германии появился автоцирк

10:47, 27 мая 2020

В немецком Реклингхаузене появился первый в Германии автоцирк. Представления зрителям показывают на светодиодном экране, который обычно используют для просмотра кинофильмов. За выступлениями артистов аудитория наблюдает из машин.

Полноценное цирковое шоу транслируется в прямом эфире в несколько этапов. Звук можно воспроизводить прямо в автомобиле через радиочастоты.

Как писал NEWS.ru, сеть «Каро» откроет в России автокинотеатры. Они будут работать в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Проект находится на стадии согласования.

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