В Германии появился автоцирк

В немецком Реклингхаузене появился первый в Германии автоцирк. Представления зрителям показывают на светодиодном экране, который обычно используют для просмотра кинофильмов. За выступлениями артистов аудитория наблюдает из машин.
Полноценное цирковое шоу транслируется в прямом эфире в несколько этапов. Звук можно воспроизводить прямо в автомобиле через радиочастоты.
Germany's first drive-in circus has opened in the city of Recklinghausen, where most of the circus stunts are displayed on a LED screen and artists perform in front of the audience watching from their cars