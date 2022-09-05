В Германии потребовали включить «Северный поток — 2» Депутат от «Альтернативы для Германии» Майер потребовал запустить «Северный поток — 2»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Газопровод «Северный поток — 2»

Член баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» Кристоф Майер потребовал запустить «Северный поток — 2». Также в стране следует продлить срок службы атомных электростанций, отметил он в ходе политических дебатов, сообщает Stern.

Майер считает, что в нынешней ситуации власти должны задействовать газопровод, замороженный ими 22 февраля.

По словам главы баварского отделения партии Стефана Прочки, такая экономическая супердержава как Германия, должна иметь возможность «разговаривать на равных» и с Россией, и с США.

Ранее стало известно, что 5 сентября начался протест против политики правительства ФРГ касательно цен на электричество и энергоносители в Лейпциге, крупнейшем городе Нижней Саксонии. На одной из центральных городских площадей собралось несколько тысяч человек. Протестующие требуют, чтобы «энергия и еда стали подъемными для всех».