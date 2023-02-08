В Германии поставки Киеву танков Leopard сравнили с харакири Представитель Левой партии ФРГ Барч назвал авантюрой поставки Киеву танков Leopard

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Танк Leopard 1A5

Депутат бундестага от Левой партии ФРГ Дитмар Барч заявил, что поставка Украине танков Leopard 1A5 является авантюрой, которая втягивает Германию в конфликт. При этом он сравнил поставки бронетехники с харакири, сообщает телеканал N-TV.

Ваше танковое харакири выходит на новый уровень. Поставки должны быть осуществлены к 2024 году, а к этому времени уже давно должен быть мир, — подчеркнул политик.

По его мнению, действия правительства Германии чрезвычайно опасны и представляют собой «игру ва-банк».

Так Барч отреагировал на словам немецкого министра обороны Бориса Писториуса, заявившего о договоренности с несколькими странами Европы о совместных поставках 20–25 танков Leopard A1 к лету и более 100 бронемашин — к началу 2024 года.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard 1. По сведениям немецких журналистов, часть танков должна будет поступить на Украину этим летом, но большая часть — в 2024 году.