В Германии посчитали, что попытки Запада изолировать Россию провалились

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Международный экономический форум в Санкт-Петербурге продемонстрировал, что стремления западных стран изолировать Россию провалились, пишет немецкое издание Jungle Welt. Журналисты отметили, что несмотря на санкции и давление на страну, в Санкт-Петербург приехали представители ведущих стран мира. По мнению издания, это говорит о том, что Россия может оказывать серьезное экономическое и политическое влияние на миропорядок.

Россия может внести весомый вклад как в экономическом, так и в политическом отношении; именно это побуждает подавляющее большинство стран отказываться от любых ограничений против России, — сообщили в издании.

Издание The Wall Street Journal ранее заявило, что российский лидер Владимир Путин сумел нанести удар по самому уязвимому месту лидеров стран ЕС — их электоральному рейтингу. По словам издания, к следующей зиме во многих европейских странах пройдут выборы на фоне отсутствия российского газа в домах и на заводах. Это вызовет широкие протесты у населения, отмечает WSJ.