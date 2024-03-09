В Германии попросили деньги на строительство бункеров Ассоциация городов ФРГ: нужны миллиарды евро на строительство бункеров

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Власти ФРГ должны выделять по миллиарду евро в год в течение десяти лет на защиту жителей страны от «конфликтов», заявил в интервью Funke глава Ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер. По его словам, деньги нужны в первую очередь на строительство бункеров.

Для защиты гражданского населения нам в течение ближайших 10 лет каждый год необходимо как минимум по €1 млрд, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии продолжат укреплять границу с Россией и намерены построить 600 бункеров в приграничной зоне. Глава ведомства заявил, что позиция страны не поменялась после слов президента Владимира Путина о том, что РФ не имеет никаких территориальных претензий к странам Европы.

Возведение эстонской «линии обороны» на границе с Россией обойдется властям республики в €60 млн. Места расположения сооружений будут определены до конца 2024 года. Их установка начнется в первой половине следующего года. Уточняется, что большая часть бункеров будет построена в уезде Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии, а некоторые будут расположены у Чудского озера.

Тем временем в Латвии считают, что строительство «линии обороны», в котором участвуют страны Балтии, на границе с Россией может занять десятилетие. Страны договора уже согласовали план, однако сроки его реализации пока неясны, заявил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс.