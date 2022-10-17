В Германии поняли позицию Венгрии по антироссийским санкциям Журналист Berliner Zeitung Курьянович понял позицию Венгрии в вопросе санкций против РФ

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Будапешт

Журналист немецкого издания Berliner Zeitung Томас Курьянович заявил, что после беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном стал лучше понимать позицию страны по отказу от санкций Европы против России. Публицист при этом назвал разговор с главой правительства «интересным и содержательным». Орбан в разговоре с Курьяновичем еще раз подчеркнул о важности переговоров Москвы и Вашингтона для завершения конфликта на Украине.

Теперь я намного яснее вижу те критерии, на основании которых Виктор Орбан считает санкции Евросоюза против России ошибочными. Мы хотим, чтобы наши читатели видели проблемы с разных точек зрения, — рассказал Курьянович по результатам беседы с Орбаном.

Он добавил, что для полной картины необходимо выслушивать по этому вопросу различные мнения.

Обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста ранее заявил, что антироссийские санкции будут иметь самоубийственный эффект для Польши. Журналист отметил, что поляки еще не ощутили последствия принятых против России мер из-за теплой осени. Он напомнил, что, согласно результатам социологического опроса, 60% граждан Польши выступили за сохранение санкций против России.

Публицист указал на то, что готовность населения Польши выступить против России на стороне Украины является признаком неадекватного восприятия, а не мужества.