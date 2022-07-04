В Германии половина жителей боится замерзнуть предстоящей зимой Bild: каждый второй житель ФРГ боится, что замерзнет зимой из-за дефицита газа

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Роберт Хабек

Каждый второй житель Германии боится замерзнуть будущей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе. О своих худших опасениях по поводу инфляции заявили 75% немцев, сообщает Bild со ссылкой на данные опроса INSA.

Издание уточнило, что в Европе за июнь уровень инфляции достиг отметки, которая фиксировалась 20 лет назад при введении единой валюты. Об ухудшении своего экономического положения в опросе заявили 50% немцев.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил, что через неделю российский газ в стране может почти закончиться, а с 11 июля существует угроза «блокады „Северного потока“ в целом».

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о повышении цен на отопление в Германии. Политик подчеркнул, что обеспокоен текущими темпами роста инфляции и стоимости газа. Шольц заверил, что в данный момент Берлин решает вопрос о взятии под контроль процесса повышения цен.